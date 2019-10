Jony e Lazzari, pronti a riconquistare Inzaghi

Lo spagnolo e l’ex Spal ora devono dimostrare di avere quella marcia in più per diventare titolari

Lazzari e Jony. Dovevano essere le due soluzioni di mister Inzaghi sulle fasce, i due nuovi innesti per far correre la Lazio. In questo inizio di stagione però hanno faticato e nelle ultime apparizioni si sono accomodati in panchina a favore di chi già c’era: Marusic da una parte e Lulic dall’altra.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Inzaghi punta su di loro, soprattutto sull’ex Spal che lui fortemente ha voluto nella Lazio. Le occasioni non mancheranno, i due si sono allenati in questo periodo di pausa dalle Nazionali, ora dovranno dimostrare quanto valgono.