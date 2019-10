Lazio, al rientro attenzione massima: quattro tabù da sfatare

Lazio, i biancocelesti dovranno dare il massimo in vista dei quattro incontri che li attendono dopo la sosta

Quasi archiviata la parentesi legata alle Nazionali la Lazio tornerà a a concentrarsi sul campionato. Al rientro infatti un vero e proprio tour de force attenderà i ragazzi di mister Inzaghi.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica bisognerà anche stare molto attenti: i prossimi impegni saranno infatti contro Atalanta, Fiorentina, Torino e Milan. Contro queste quattro squadre negli ultimi anni la Lazio non ha mai portato a casa un bottino importante: 6 punti nel 2016/17, 4 nel 2018/19 e solo 2 nella stagione scorsa. In 3 sragioni solo 12 punti su 36 a disposizione. Servirà quindi la migliore Lazio per invertire la rotta.