Lazio, Jony si allena per ripartire da dove si è fermato VIDEO

Il terzino della Lazio spinge per un posto da titolare nonostante il rientro imminente di Lulic e si allena da casa

Ultime 4 partite da titolare e tanta sicurezza acquistata: Jony nel finale di stagione ha trovato più spazio, a discapito dell’infortunato Lulic, e ciò lo ha migliorato notevolmente.

Il capitano della Lazio ora sta avendo il giusto tempo per recuperare dall’infortunio e al ritorno in campo potrebbe essere arruolabile da Inzaghi. Il numero 22 comunque non si da per vinto e a casa continua ad allenarsi incessantemente per mantenere la sua titolarità trovata nelle ultime gare. Avere un jolly in più potrebbe essere fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla squadra.