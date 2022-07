Saputo spiega: «All'estero sono attratti dall'Italia, però...»

Saputo, presidente del Bologna, ha fatto il punto sulla situazione del calcio italiano: c’è interesse all’estero ma anche tanto da migliorare

intervistato da Omni News, il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha parlato degli obiettivi del Bologna, ma anche della crescita del calcio italiano. Di seguito le sue parole.

CALCIO ITALIANO – «Volevo aiutare la crescita del calcio in Canada e creare una sorta di gemellaggio con un club europeo e c’è stata questa opportunità con il Bologna. Qui ci sono certamente delle aspettative, i bolognesi ti fanno lavorare, per me la cosa principale era riportare un po’ di credibilità alla società. In Italia dobbiamo cambiare gli stadi. Dobbiamo capire che una partita di calcio è più di una partita. Dobbiamo portare la gente allo stadio e portandocela, significa fare investimenti da negli stadi. L’esperienza alla partita deve essere cambiata e quella mentalità deve cambiare in Italia. Si vede che le leghe europee stanno cambiando e anche l’Italia deve cambiare quel tipo di mentalità. Gli investitori nordamericani vedono il potenziale. Se possiamo lavorarci insieme e se possiamo cambiare la mentalità italiana e portare quella nordamericana a livello di stadi e di hospitality, possiamo avere una grande opportunità in Italia».

