Jacobelli promuove la Lazio di Baroni: «Complimenti a Lotito»

Le parole di Xavier Jacobelli sulla Lazio: «Baroni sta raccogliendo il frutto del suo lavoro. La capacità di motivare tutti…»

Ospite di TMW Radio Xavier Jacobelli ha parlato della Lazio di Marco Baroni e dei risultati che sta ottenendo in Italia e in Europa. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Baroni sta raccogliendo il frutto del suo lavoro. La capacità di motivare tutti i giocatori a sua disposizione è dimostrata dal rendimento in Europa League dove cambia 7-8 elementi ogni partita. La Lazio è una realtà molto interessante di questa fase del campionato. La vocazione di un calcio offensivo è alla base di questo avvio brillante. A queste vanno aggiunte individualità importanti, Castellanos e Dia stanno facendo benissimo, per non dire di Tavares che è la vera rivelazione di questo inizio di campionato. Vanno fatti i complimenti alla gestione Lotito, cosa sta facendo la Lazio è sotto gli occhi di tutti in Italia e in Europa League dove è in testa alla classifica».