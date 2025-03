Jacobelli Lazio, su Baroni: «Ora bene. I giudizi al termine»

Jacobelli Lazio, il commento del giornalista sportivo sul campionato condotto da Baroni in questa stagione di Serie A

Jacobelli Lazio. sono stati i biancocelesti uno degli argomenti caldi della serata del giornalista sportivo Xavier Jacobelli il quale si è soffermato molto sulla stagione condotta da Baroni. In particolare ha affermato che le critiche su di lui sono state eccessive, ribadendo il proprio punto di vista ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:

«Io credo che Baroni stia conducendo una stagione assolutamente brillante. Nemmeno l’appassionato più ottimista poteva immaginare questo percorso, con la Lazio grande protagonista nella fase a girone unico di Europa League. Chiaro che quando si incassa una sconfitta come quella di Bologna la delusione è cocente ma le critiche sono eccessive, lui ha lavorato fin da subito benissimo. Francamente non riesco a trovare una ragione valida per mettere in discussione o criticare un tecnico come Baroni che vincendo anche lo scetticismo iniziale sta dimostrando di essere un signor allenatore; i giudizi si danno al termine del campionato con la speranza che il percorso in Europa della Lazio sia il più lungo possibile. Ora mi aspetto una reazione da parte della Lazio. E’ evidente che all’orizzonte c’è un calendario impegnativo però sottolineo l’importanza del cammino fatto in Europa League, una competizione che la Lazio, unica italiana rimasta, sta onorando. Con tutto il rispetto per il Bodo, loro sono fermi in campionato da tempo. Si deve essere ragionevolmente essere ottimisti, soprattutto confidando in Baroni, del quale ho apprezzato la reazione post Dall’Ara».