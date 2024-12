Ivo Pulcini Lazio, tutto smentito: «Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero, attendo una rettifica»

Ivo Pulcini, il professore sanitario ha fatto chiarezza riguardo l’articolo pubblicato dal Messaggero dopo il caso relativo al malore di Bove

Ai microfoni di QSVS ha parlato il professor Pulcini, il quale ha voluto fare chiarezza riguardo l’articolo reso noto dal Messaggero relativo alle sue esternazioni dopo il caso Bove. Ecco le sue precisazioni a riguardo:

PAROLE – Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero e sono in attesa di una rettifica. Non mi permetterei mai di riferirmi a calciatori di altre società. Non ho hai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in SerieA. Sono shockato. Ho spiegato solamente il soccorso che alla Lazio abbiamo insegnato ai giocatori in caso di situazioni d’emergenza come capitavo a #Bove