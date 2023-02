Zazzaroni: «Diritti Tv? Lotito e il governo dovrebbero preoccuparsi di una cosa»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, è tornato ad attaccare Lotito e il governo sul tema dei diritti tv: le sue parole

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è tornato a parlare del tema dei diritti tv, non facendo mancare una stoccata a Claudio Lotito, presidente della Lazio:

«Prima di preoccuparsi del prolungamento degli accordi sui diritti tv Lotito, Dazn e la Lega calcio dovrebbero occuparsi della qualità del servizio fornito a pagamento a milioni di italiani. Il governo realizzi il tanto sbandierato miglioramento infrastrutturale. Sul web migliaia di juventini inferociti per il -15 e il rischio B, stanno promuovendo la campagna “asociale” dell’abbandono di Dazn: chi parla di 6.000 rinunce, chi di molte di più. Cifre ufficiali non esistono, pertanto non si esce dal campo delle ipotesi. Noi siamo dalla parte di chi offre opportunità e servizi, quindi anche di Dazn. Ma non possiamo nascondere il timore di un’ulteriore dispersione di risorse e passione».