Italiano a Sky: «Conta solo rimanere attaccati a quelle davanti. Messaggio? Vincere sempre»

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport prima del match tra Fiorentina e Lazio: le dichiarazioni del tecnico dei viola

TABU’ SARRI – «Abbiamo lavorato molto bene in settimana, cercando soprattutto, a parte il fatto che con la Lazio non abbiamo mai preso i tre punti, per cercare di rimanere agganciati a quelli avanti. Se facciamo bottino pieno siamo attaccati alle prime posizioni, è l’unico obiettivo per oggi».

GARA IN CASA – «Torniamo in casa, l’ultiam lì l’avevamo disputata bene. Sfruttiamo anche la carica di questo stadio, la spinta dei tifosi e cercare di tornare a fare bene quello che sappiamo fare. In casa l’obiettivo è riproporre quella prestazione».

FIORENTINA OFFENSIVA – «Il messaggio che cerchiamo di dare è arrivare alla vittoria. E’ stato sempre questo, i ragazzi li ho visti bene e oggi cercheremo di mettere in pratica quanto provato».