Italiano: «Brutta la sconfitta con la Lazio, dovevamo reagire»

Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della sua Fiorentina contro l’Atalanta, nella gara valida per i quarti di Coppa Italia

La Fiorentina è la terza semifinalista della Coppa Italia. Dopo la roboante vittoria sull’Atalanta, mister Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset:

PARTITA – «È stata una partita che nel primo tempo stavamo gestendo bene, potevamo andare sul 2-0. Poi loro hanno pareggiato alla prima palla. In dieci non è facile ma siamo stati bravi a vincerla, alla fine ho chiamato tutti in avanti perché non potevamo stare in dieci per mezzora. Siamo stati bravi e fortunati».

SEMIFINALI – «Aspetteremo il nostro avversario, godiamoci la vittoria. Sono contento per Piatek, si sta allenando benissimo e sa che deve entrare subito nei meccanismi. I due gol sono premio per il sacrificio e i movimenti. Andiamo fieri di una vittoria straordinaria a Bergamo: giocare alla pari con l’Atalanta è difficile».

STAGIONE – «Lavoriamo duramente dal ritiro. Questi alti e bassi che abbiamo non devono accadere spesso. Continuiamo a migliorare, sono contento dell’atteggiamento. Oggi dovevamo reagire a una sconfitta brutta con la Lazio. Puntualmente lo abbiamo fatto, anche se sapete cosa è l’Atalanta».