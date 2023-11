Italia, Spalletti: «Abbiamo qualità in tutti i reparti» Le parole del commissario tecnico

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista della prossima sfida contro l’Ucraina. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «I ragazzi stanno bene, ce li ho tutti a disposizione e ho l’imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato. Sono rientrati dentro il gruppo giocatori come Chiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale. L’atteggiamento deve essere quello di giocare la partita per come si è parlato e per come ci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima volta che ci siamo conosciuti con tutti i nostri campioni».