Italia U20, un tempo anche per Andrè Anderson

Lazio, non solo Acerbi ed Immobile con la Nazionale azzurra. Andrè Anderson in campo con l’Italia Under 20

Non solo Acerbi ed Immobile, anche Andrè Anderson in Azzurro. Il giovane della Lazio, però, si muove tra le fila dell’Italia Under 20. Il doppio passoporto gli ha permesso di rientrare nella lista dei convocati del ct Franceschini e di scendere già in campo nella gara contro l’Inghilterra. Il centrocampista ha collezionato la sua quarta presenza con la maglia della Nazionale, aiutando la squadra a raggiungere il 2-2 dopo il doppio svantaggio.

Ora il suo compito sarà quello di convincere anche Inzaghi e sovvertire le sue gerarchie.