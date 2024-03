Italia, Spalletti guarda verso Euro 2024: i possibili convocati in casa Lazio per la rassegna europea di quest’estate

Terminati gli impegni amichevoli, Luciano Spalletti avrà tempo fino a maggio per scegliere i 24 convocati dell’Italia per l’Europeo di Germania, monitorando i migliori giocatori italiani in giro per l’Europa.

Tre biancocelesti sperano nella chiamata del ct: il primo su tutti, Ciro Immobile, autore di una stagione non troppo brillante, ma che si può contendere l’ultimo slot con Kean e Scamacca. In porta c’è Provedel: Donnarumma è il titolare, Vicario ha fatto buone cose e sarà il vice, con il portiere friulano che spera di essere inserito. L’ultimo nome è quello di Mattia Zaccagni, che dovrà vincere la dura concorrenza di Politano, Orsolini, El-Sharaawy e il quasi certo Chiesa.