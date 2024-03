Spalletti: «Immobile? Oggi non riesce ad esprimere il suo potenziale»

Italia, Spalletti in conferenza stampa sulla mancata convocazione di Ciro Immobile, attaccante della Lazio

Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti, ha parlato dell’esclusione del giocatore della Lazio, Ciro Immobile, dalla lista dei convocati per la Nazionale:

«Immobile? È indubbio che sia stato un giocatore importante, ma a oggi non riesce a esprimere tutto il suo potenziale. Scamacca non ha giocato per un periodo e quando l’ho portato non mi sembrava in grado di esprimersi al 100%. Per noi una partita può compromettere tutto, dobbiamo essere sicuri che tutti riescano a dare il proprio contributo. Raspadori può coprire due ruoli, Retegui è in condizione e volgio conoscere da vicino Lucca per capire che giocatore è. Non sono bocciature. Pellegrini? Lo abbiamo atteso tantissimo, io non l’ho mai avuto a disposizione. È un calciatore che sa fare tante cose, forte, e da qui fino a giugno vedremo. Cristante? Doveva svolgere delle cure alla schiena. Calafiori sarebbe stato con noi se non ci fosse stata l’U21, che deve qualificarsi, così come Gnonto e Casadei. Anche Gaetano sarebbe stato dei nostri senza infortunio»