Italia, Piscedda: «Siamo umorali, k.o. con la Germania da mettere in preventivo»

L’ex biancoceleste Piscedda ha commentato la pesante sconfitta dell’Italia contro la Germania in Nations League

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha analizzato la pesante sconfitta dell’Italia in Nations League contro la Germania.

L’ANALISI – «La Nazionale si sta ricostruendo, i giocatori devono ancora adattarsi a questa nuova realtà. La sconfitta per 5-2 contro la Germania è pesante, certo, ma andava messa in preventivo. In Italia – purtroppo – siamo molto umorali, non riusciamo a vedere un discorso più grande e completo rispetto alla singola partita. E così, mettiamo in discussione chiunque. Donnarumma ad esempio, è un ottimo portiere. Questo è un momento particolare, ma le qualità non si discutono.

La vera differenza che intercorre fra noi e i tedeschi, è che i giovani della loro Nazionale hanno già parecchie partite europee nelle gambe, sono più abituati a certi palcoscenici. Il lavoro di Mancini è importante e lungo, i risultati bisogna saperli aspettare. Ieri gli Azzurri hanno affrontato una squadra che sta preparando il Mondiale, la condizione – anche mentale – è decisamente diversa».