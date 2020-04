Rinvio Europei, Mancini: «C’è amarezza. Voglio vincerli l’anno prossimo»

L’allenatore della nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato sia del rinvio degli Europei, ma anche del suo futuro

L’emergenza Coronavirus ha bloccato il mondo del calcio, costringendo gli Europei al rinvio. Tra le protagoniste al torneo ci sarebbe stata anche l’Italia di Roberto Mancini, con il ct che ha parlato in queste ore ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Rinivio Europei – «Nessun di noi avrebbe voluto non giocare gli Europei. Questa è una grande amarezza. A livello calcistico per l’Italia il rinvio di un anno degli Europei può anche andare bene, abbiamo una squadra giovane, i ragazzi più giovani potranno fare esperienza. Giocando a giugno avremmo avuto delle possibilità ma sicuramente al momento ci sono squadre più preparate perché sono partite prima nel processo di ringiovanimento della rosa e altre come la Francia già affermate. Con un anno in più i ragazzi potranno migliorare. Forse giocheremo molte più partite rispetto al passato».

Futuro – «Sono felice in Nazionale. Cercheremo di fare bene in Nations League, agli Europei e ai Mondiali. Dopo i Mondiali vedremo cosa accadrà. La nostra Nazionale può competere con le migliori, io spero di essere il ct che tornerà a vincere l’Europeo dopo quello del ’68».

Acerbi – «Acerbi ha fatto benissimo. Non è stato una sorpresa, io lo conoscevo abbastanza bene e provai a portarlo allo Zenit. Sta facendo un campionato ad altissimo livello e in Nazionale ha fatto molto bene, avere lui Chiellini, Romagnoli e Bonucci è una grande fortuna»