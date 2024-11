Italia, la foto di Rovella insieme a Maldini fa scatenare i tifosi della Lazio sui social in ottica mercato – FOTO

Italia, i due calciatori sono stati immortalati durante una sessione di allenamento e tale scatto scatena i tifosi in ottica calciomercato

Può una foto scattata in una sessione di allenamento in Nazionale, essere un indiscrezione di calciomercato? Beh se si tratta di Daniel Maldini evidentemente si e l’ultimo scatto che lo ritrae insieme a Rovella ne è una prova. I due calciatori convocati da Spalletti per l’Italia, sono stati immortalati sorridenti in una sessione di allenamento e l’hanno entrambi ricondivisa sui loro social. Tale scatto scatena la fantasia dei tifosi, sicuri che entrambi si ritroveranno a fare quella stessa scena ma con la tuta della Lazio a Formello agli ordini di mister Baroni il piu presto possibile.