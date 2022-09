Italia, Jorginho: «Ungheria? Dobbiamo giocare con umiltà»

Jorginho, centrocampista dell’Italia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Ungheria in Nations League

«Dobbiamo scendere in campo come a San Siro contro l’Inghilterra, dobbiamo giocare con umiltà e provare a vincere a tutti i costi. La partita contro gli inglesi ci ha dato tanta carica, in casa e in uno stadio in cui facciamo fatica a vincere è servito per darci carica e motivazioni. Dopo quello che è successo all’inizio fai fatica… E’ difficile affrontare un momento così difficile per tutti, ma io cerco di fare esperienza del passato, di imparare dagli errori e dalla delusione. Il mister sta trasmettendo questo messaggio dando fiducia ai giocatori che chiama».

