Italia, Immobile: «Contenti e soddisfatti, stiamo lavorando bene. Ringrazio la Nord!»

Dopo le parole di Acerbi sono arrivate quelle di Ciro Immobile, al termine della vittoria dell’Italia contro la Grecia

Dopo le parole di Francesco Acerbi, sono arrivate quelle di Ciro Immobile, sempre ai microfoni di Rai Sport, e sempre al termine di Italia-Grecia: «Siamo contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Siamo orgogliosi di avere raggiunto l’Europeo con tre gare d’anticipo e da primi in classifica, stiamo facendo un bel lavoro col mister. Ringraziamo anche la gente che ci sta vicino, vogliamo lo stadio pieno anche per la prima gara. Gara bloccata? Non era facile, loro erano chiusi. Ci pressavano e ci mettevano in difficoltà, era difficile trovare spazi. Abbiamo fatto una bella azione in occasione del rigore, poi è stato tutto in discesa. Notti Magiche? Era il Mondiale Italiano, sarebbe stato bello vederlo da vicino. Ho visto qualche immagine, ho letto l’intervista di Schillaci prima della partita. Voglio dare di più, questa sera non era facile ma ci saranno altre occasioni».

Le parole di Ciro Immobile in zona mista

Subito dopo, l’attaccante è intervenuto in zona mista: «Domani sarà bellissimo andare dal Papa. Non è una cosa che succede tutti i giorni. Se c’è un problema di attaccanti in Nazionale? No, non credo. Abbiamo fatto tanti gol. Stasera non era facile, erano tutti bloccati, tutti chiusi. Ringrazio la Curva Nord per il coro, anche stasera. Sono contento soprattutto per la gente che è arrivata, ho potuto vedere una bella vittoria e una bella Italia».