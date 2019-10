Italia, Acerbi: «Giocare all’Olimpico un’emozione inspiegabile, martedì bisogna vincere!» – FOTO

Al termine della vittoria dell’Italia contro la Grecia, Francesco Acerbi ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport

Al termine della vittoria contro la Grecia, che ha permesso all’Italia di ottenere la qualificazione a Euro 2020 con tre turni d’anticipo, Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: «Siamo qualificati, con tre turni d’anticipo, e questo è bellissimo. Non ci sono parole, bravi tutti, c’è solo da fare i complimenti a questo gruppo. Bimbi del Bambin Gesù? Li ho visti prima di fare riscaldamento. Sono bellissimi, ti danno una grande forza. Sono sempre con noi, tifano per noi e questo non fa che darti una grande carica. Primo tempo? Loro hanno fatto poco ma venivano ad attaccarci, facevano molta pressione e quindi abbiamo fatto un po’ di fatica. Nella ripresa abbiamo preso le distanze e penso che abbiamo vinto meritatamente».

OLIMPICO – «Venire a Roma, giocare nel tuo stadio è un’emozione inspiegabile. Ci siamo tolti anche un peso. Sono tante cose messe insieme. Sono veramente contento ma dobbiamo continuare così. Bisogna sempre sognare. Mai mollare però godersi questi momenti perché martedì ci aspetta una partita importante. Bisogna vincere, è sempre bello».

Di seguito, il post pubblicato dal difensore sul proprio profilo Instagram: