Italia, Gravina: «L’entusiasmo è maggiore rispetto a tre anni fa. La Nazionale è l’orgoglio di un Paese». Le parole del presidente della Figc

A Dortmund, apriranno i battenti per l’Italia agli Europei 2024 per cercare di difendere la Coppa del 2021. Così, in vista del match di apertura contro l’Albania, il presidente federale Gabriele Gravina ha chiuso il consiglio federale con queste parole.

PAROLE– «L’entusiasmo è maggiore rispetto a tre anni fa”. Sono in molti a credere che l’atmosfera delle “Notti Magiche” dei ragazzi di Mancini sia irripetibile, ma Gravina replica: “Abbiamo capito ancor di più che la Nazionale è l’orgoglio di un Paese, ed è commovente l’affetto che ci sta accompagnando. Personalmente ho la pelle d’oca per quello che ho visto in Germania.Siamo in un girone di ferro e avremo delle difficoltà importanti che possiamo superare con voglia, appartenenza e organizzazione. In quelle difficoltà noi sappiamo esaltarci. Stiamo creando un “modello Italia” e lo dimostra il successo strepitoso dell’Under 17 all’Europeo ».