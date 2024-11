Italia Francia, occasione da titolare per Guendouzi? Le scelte di Deschamps

Italia Francia, Mateo Guendouzi, rimasto in panchina per tutta la partita contro Israele, si candida ad una maglia da titolare contro gli Azzurri

Dopo il pareggio di ieri contro Israele, la Francia prepara la sfida all’Italia nell’ultima giornata di Nations League a San Siro.

Dopo la partita di domani Didier Deschamps potrebbe decidere di cambiare la formazione contro gli Azzurri. Lo stesso ct a fine partita ieri ha commentato: «Se manterrò la stessa formazione? Non lo so ancora. Devo fare il punto della situazione. Ad essere sincero, non posso dare una risposta oggi. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Aspetterò l’ultima sessione di sabato. Non è mai facile seguire una sessione di tre giorni dopo, e poi c’è la stanchezza, che è logica e non è una scusa, ma mette a dura prova il fisico». Chi scalpita per una maglia da titolare è Mateo Guendouzi: il centrocampista della Lazio è rimasto tutta la partita in panchina e contro gli Azzurri potrebbe tornare in campo.