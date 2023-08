Italia femminile, disastro Mondiale: eliminata dal Sudafrica ai gironi. Figuraccia della Azzurre allenate da Milena Bertolini

Una doppietta di Arianna Caruso non basta all’Italia femminile per chiudere al secondo posto del proprio girone ai Mondiali, con il sorpasso del Sudafrica che si è concretizzato al 92′ per effetto del gol messo a segno da Kgatlana.

Troppi errori difensivi per le azzurre, con una retroguardia decisamente rivedibile e colpevole nelle azioni dei tre gol subiti. Un gran peccato, vista anche la contemporanea sconfitta dell’Argentina contro la Svezia, prima a punteggio pieno.