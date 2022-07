Italia femminile, ascolti in tv: oltre 3 milioni di spettatori per la partita col Belgio

Numeri importanti per l’Italia femminile per quanto riguarda gli ascolti tv nella partita persa contro il Belgio che è costata la qualificazione

Gli italiani hanno provato a stare vicino alle Azzurre anche da casa per spingere l’Italia femminile verso una qualificazione ai quarti dell’Europeo che non è arrivata. La partita persa contro il Belgio, infatti, ha visto totalizzare numeri importanti per quanto riguarda gli ascolti in tv.

Come riportato dal sito ufficiale della FIGC, sono stati più di 3,2 milioni gli spettatori che su Rai 1 e Sky Sport hanno seguito la Nazionale allenata da Milena Bertolini. Su Rai 1 la partita con le fiamme rosse ha fatto registrare uno share del 18,23% (2.913.811 telespettatori), che nel primo tempo ha raggiunto il picco del 18,88% (3.118.923 telespettatori). Ottimi ascolti anche su Sky Sport, dove il match, trasmesso contemporaneamente su più canali, è stato seguito da 319mila spettatori medi (822mila invece i contatti unici).