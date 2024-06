Capello BACCHETTA la Nazionale: «Mi è spiaciuto per l’Italia, ma la Spagna…» Le parole dell’ex tecnico

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello, ha parlato cosi della Nazionale italiana:

«Retegui al posto di Scamacca? L’allenatore è Spalletti, dipende da chi vorrà a far giocare e dal tipo di gioco che vorrà dare alla sua Italia. Fra i giovani talenti che stanno brillando all’Europeo mi è piaciuto molto Musiala, calciatore che sa già fare la differenza. La Germania però per adesso non ha trovato nessuno capace di complicargli le cose, vedremo stasera come andrà con l’Austria. La Spagna finora si è distinta per come ha giocato, per velocità e lucidità. Finalmente ha abbandonato il noioso tiki taka e ha proposto qualcosa di nuovo, da prendere in considerazione per il futuro del calcio. Mi è dispiaciuto per l’Italia, però ci siamo divertiti a vedere il fútbol d’attacco e l’aggressività unica della Roja»