Italia-Ecuador, azzurri in vantaggio all’intervallo: Pellegrini a segno. Gli aggiornamenti sull’amichevole della nazionale

Il primo tempo tra Italia ed Ecuador è terminato con gli azzurri in vantaggio per 1-0. La rete è stata segnata dal centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, il quale ha scaricato in porta un sinistro dal limite dell’area.

Il giocatore della nazionale continua a far parlare di sé in vista del derby contro la Lazio. Tra poco il secondo tempo del match, che potrà regalare qualche minuto in campo a Mattia Zaccagni.