Italia, Damascelli: «Ancora con Balotelli? C’è Immobile con 23 gol in 19 partite»

Italia, le parole del giornalista Tony Damascelli sugli attaccanti della nazionale in vista Euro 2020 ai microfoni di Radio Sportiva

Manca ancora tanto a Euro 2020 ma si comincia a parlare della formazione ideale: l’attacco è il reparto più chiacchierato, viste le prestazioni dei giocatori tra campionato e competizioni. Tra questi c’è lo stratosferico Ciro Immobile che per alcuni non deve rivestire il ruolo di attaccante nell’Italia di Roberto Mancini. C’è chi ancora parla di Mario Balotelli e spera in una sua convocazione in azzurro. Chi non è di questo parere è il giornalista Tony Damascelli che a Radio Sportiva, ha detto:

«Balotelli non accetta gli insulti e quando glieli lanciano c’è una sollevazione popolare. Ma invece lui è libero di insultare chiunque? Mettiamoci d’accordo. Ha reagito da cafone ed è stato espulso. Lui è un prodotto mediatico, ha 29 anni e stiamo ancora ad aspettarlo in nazionale? Abbiamo Immobile che ha segnato 23 gol in 19 partite».