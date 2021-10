Italia Belgio, felicità social di Acerbi: «Importante tornare a vincere» – FOTO

Francesco Acerbi, sui propri profili social, ha festeggiato la vittoria dell’Italia sul Belgio in Nations League – FOTO

Novanta minuti per Francesco Acerbi con la maglia dell’Italia, in cui ha contribuito al successo per 2-1 sul Belgio nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League. A fine gara, il difensore ha festeggiato sui propri canali social:

«Era importante tornare a vincere. Forza @azzurri» il messaggio del centrale laziale.