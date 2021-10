Italia Belgio 2-1: Acerbi sugli scudi! Ecco la pagella

Acerbi è stato protagonista in positivo del match di ieri tra Italia e Belgio. Ecco la pagella del difensore biancoceleste

Ieri l’Italia ha battuto 2-1 il Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League. Francesco Acerbi è stato tra i protagonisti del match, sfornando una buona prestazione, soprattutto in grado di non far rimpiangere Chellini e lo squalificato Bonucci.

Per la Gazzetta dello Sport è da 6,5 in pagella: «Lui e Bastoni concedono una sola occasione a Batshuayi, il resto è sotto controllo. Bene dietro e anche negli sganciamenti offensivi».