Italia Austria, walk around particolare per Immobile: il retroscena

Ciro Immobile ha vissuto un walk around particolare prima di Italia-Austria: il motivo raccontato da Sky Sport

Ciro Immobile ha vissuto un walk around particolare prima di Italia-Austria. Come riporta Sky Sport, una volta arrivato allo stadio Wembley, l’attaccante della Lazio ha passeggiato intorno ad una delle due porte, osservandola in ogni suo aspetto.

Inoltre si è avvicinato alla base inferiore del palo, dando qualche calcetto al montante: che sia di buon auspicio per trovare la via del gol contro gli austriaci? Speriamo!