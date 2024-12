Ismajli Lazio: concorrenza dalla Serie A per il difensore dell’Empoli in scadenza a giugno

Ismajli Lazio, non ci sono solo i biancocelesti sulle tracce del difensore kosovaro dell’Empoli, in scadenza a giugno

La Lazio al lavoro sul calciomercato per rinforzare la rosa: priorità al centrocampo, ma anche in difesa si valutano dei rinforzi e tra i nomi fatti ci sono quelli di Valentin Gomez del Velez Sarsfield e Ardian Ismajli dell’Empoli. Sul difensore dei toscani però c’è anche l’interesse del Napoli.

Come riportato dal Mattino i partenopei sono pronti a dare battaglia per il difensore, protagonista dell’ottimo girone d’andata dei toscani. In scadenza di contratto a giugno, entrambi i club cercano di strappare un colpo low cost per convincere la dirigenza empolese a non lasciarlo partire a parametro zero.