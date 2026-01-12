Isaksen: «Vogliamo raggiungere l'Europa! Taylor ha qualità con entrambi i piedi, su Ratkov...» - Lazio News 24

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni su alcuni compagni oltre che sulla vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona

Gustav Isaksen si è espresso per LSC dopo il successo otteuto presso lo stadio Marcantonio Bentegodi. L’attaccante danese della Lazio ha commentato la sfida con l’Hellas Verona, accennato a quella con il Como e parlato di Petar Ratkov e Kenneth Taylor. Le sue parole:

«Per noi contava solo vincere, questo è un regalo per il mister. Non so spiegarmi i gol che non arrivano, ma sono felice di avere delle occasioni . Mi sento in fiducia, manca qualità davanti alla porta ma sono sicuro che arriverà. Ratkov? Anche io devo imparare a conoscerlo e capire quali sono e le sue qualità, ma dico che è forte. Taylor ha qualità con entrambi i piedi, sono due giocatori che aiuteranno la Lazio. L’Europa rimane il nostro obiettivo. Como? Loro stanno facendo un bel campionato ma dobbiamo essere pronti per una gara che potrebbe cambiare la nostra stagione»

