Isaksen Lazio, il migliore in campo per i giornali: «Si scatena dopo un inizio fragile». I suoi voti

Isaksen Lazio, i giornali lo eleggono come migliore in campo con la Real Sociedad: i giudizi sul danese nelle pagelle dei quotidiani

I giornali sportivi oggi in edicola eleggono Gustav Isaksen come migliore in campo in casa Lazio dopo la gara di Europa League di ieri sera contro la Real Sociedad, dove ha messoa referto due assist.

7.5 in pagella per lui, giustificato così dal Corriere dello Sport: «Ha fatto prendere due gialli a Muñoz e uno a Zubimendi. Anche l’assist per Zaccagni dopo un inizio fragile».