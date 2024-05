Isaksen Lazio, è finita qui? Tudor SVELA il futuro del danese

Isaksen-Lazio, Igor Tudor, in conferenza stampa prima della gara contro l’Inter, ha fatto il punto sul danese

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, Igor Tudor ha parlato così di Isaksen:

RUOLO DI ISAKSEN NELLA LAZIO DEL FUTURO – «Isaksen ha avuto quei minutaggi là, è vero. Io lo stimo tanto, è un ragazzo con doti interessanti fisiche, mentali dal punto di vista della voglia di fare, di crescere e di imparare. Quello italiano non è un campionato facile, ma lui ha prospettive. Poi giocano in undici, io scelgo per il meglio della squadra e del club, ci sono anche altri giocatori. Tutti possono mostrare domenica dopo domenica, fa parte di questo sport. La stima c’è, poi il futuro lo vedremo insieme. Si cresce, si cambia, qualcuno scende e qualcuno sale, è il bello e il brutto di questo sport».

