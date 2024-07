Isaksen VIA dalla Lazio: ipotesi SCAMBIO sempre viva. Può tornare in auge QUELLA pista: lo SCENARIO

Isaksen via dalla Lazio: sempre viva l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe il danese. Può tornare in auge quella pista

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio non avrebbe tutta questa necessità di lasciar partire Gustav Isaksen, al momento dichiarato come incedibile. A meno che, nelle prossime settimane, non si riscaldi nuovamente la pista che porterebbe a uno scambio.

Il danese è infatti sempre nel mirino del Feyenoord, proprietario del cartellino di Stengs. L’olandese rimane uno dei profili preferiti per rinforzare l’attacco, anche se ad ora in cima alla lista c’è il francese Laurienté.