Isaksen Lazio, scambio con un club di Serie A? Spunta anche questa opzione: tutti i dettagli

Isaksen Lazio, le ultime novità sui movimenti di calciomercato del club capitolino

Nelle ultime settimane diverse squadre si sono interessate al profilo di Isaksen, la Lazio è disposta a cederlo solo di fronte all’offerta giusta.

L‘Olympiakos ha già fatto una richiesta per il danese. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la proposta del club greco è stata di un prestito con diritto di riscatto. Lotito ha risposto con un secco ‘no’: serve l’obbligo per convincerlo. In caso di cessione è già pronto il sostituto: si tratta di Ngonge, in uscita dal Napoli. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi.