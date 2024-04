Isaksen Lazio, dialogo con Tudor: decisione presa in vista della prossima stagione. Cosa filtra

Isaksen-Lazio, spunta il dialogo con Tudor: il tecnico croato gli ha confermato piena fiducia in vista della prossima stagione

Come riporta Il Messaggero, Igor Tudor ha preso una decisione importante per quanto riguarda il calciomercato Lazio della prossima estate.

Il tecnico croato ha avuto infatti un dialogo a Formello con Gustav Isaksen ribadendogli piena fiducia non solo per questo finale di stagione ma anche per la prossima. Il classe 2001, dopo un proficuo anno di adattamento, farà parte della rosa degli esterni della Lazio della prossima stagione.