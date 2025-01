Isaksen Lazio, resta sempre in uscita. I biancocelesti hanno già il sostituto: ecco chi è

Isaksen Lazio, possibile addio già a gennaio? I biancocelesti hanno già individuato il sostituto: ecco di chi si tratta

Gustav Isaksen sembra sempre più lontano dalla Lazio: le prove non convincenti dell’ultimo periodo e le numerose offerte infatti fanno pensare ad un possibile addio del danese dalla capitale già a gennaio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le offerte non mancano: in primis si erano presentate Bologna e Celtic, ma adesso l’offerta più forte sembra essere quella dei greci dell’Olympiakos, che hanno proposto un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, ma i biancocelesti spingono per un obbligo. Intanto già individuato il successore: si tratta di Ngonge del Napoli: ha giocato poco in questa stagione ha dato priorità a Fabiani rispetto ad altre squadre come Como e Brugge.