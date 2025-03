Isaksen Inter, Marotta fa chiarezza riguardo il danese

Condividi via email

Isaksen Inter, il presidente nerazzurro fa chiarezza riguardo l’accostamento del danese alla corte di Inzaghi rilasciando a riguardo queste sue parole

Ai microfoni di Radio 1 ha parlato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni su alcuni temi tra cui in particolare l’interesse dei nerazzurri per Isaksen della Lazio. Ecco come si è espresso a riguardo

ISAKSEN – «E’ un buon giocatore, ma ogni giorno ci accostano a questo o quel calciatore. Di sicuro con Lautaro e Thuram abbiamo una coppia d’attacco di livello europeo, ma terremo conto di quello che il mercato offre. Faremo il nostro programma più avanti con Ausilio e Baccin e terremo conto di tante valutazioni sempre nell’ottica di essere competitivi».