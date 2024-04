Ioannidis Lazio, è lui la prima scelta per l’attacco! Serve questa cifra per portarlo a Formello

Ioannidis-Lazio, il centravanti del Panathinaikos è il primo obiettivo per l’attacco della prossima stagione: serve quell’offerta

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Lazio ha individuato in Ioannidis del Panathinaikos l’obiettivo principale per l’attacco della prossima stagione. Per portarlo a Formello servono 15 milioni di euro.

La concorrenza è rappresentata da Stoccarda, Siviglia, Sporting e Eintracht. Il futuro di Immobile sembra sempre più lontano dal club biancoceleste: Fabiani è pronto a correre ai ripari per curare finalmente il mal di gol.