Ioannidis Lazio, Fabiani perplesso: un aspetto non convince il DS. Tutti i dettagli

Ioannidis-Lazio, l’attaccante del Panathinaikos resta sulla lista di Fabiani ma il DS non è convinto da questo aspetto. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, uno dei nomi segnati sul taccuino del calciomercato Lazio alla voce attaccanti è quello di Fotis Ioannidis, centravanti del Panathinaikos.

Tuttavia il DS biancoceleste Angelo Fabiani nutre delle perplessità sull’eventuale arrivo a Formello della punta non tanto per le qualità e le caratteristiche tecniche ma per il tempo di ambientamento necessario per il ragazzo. Segnare in Grecia è come farlo in Italia? Fabiani è chiamato a sciogliere le riserve.