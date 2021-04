Inzaghi vicino alla Lazio. Farris: «Ha interagito con noi e la squadra»

Simone Inzaghi è rimasto vicino alla squadra nonostante la positività al Covid-19: le parole del vice allenatore Farris

Intervenuto in conferenza stampa, Farris ha parlato di Simone Inzaghi e della sua positività al Covid-19.

«Una settimana particolare per la positività di mister Inzaghi, ma conta che lui e la sua famiglia stiano bene e così è. Simone grazie alla tecnologia ha interagito con noi e la squadra. Ha seguito gli allenamenti in ogni momento, è mancata solo la presenza fisica non il carisma. La squadra ha risposto in maniera ottimale».