Inzaghi, una giornata che vale il futuro. Ora il rinnovo può sbloccarsi

Una giornata può essere decisiva per il futuro di Simone Inzaghi. Ecco perché la data di ieri può sbloccare il rinnovo

Un giorno decisivo per il rinnovo. La giornata di ieri in casa Lazio potrebbe aver deciso il futuro di Simone Inzaghi, spianando la strada verso il prolungamento di contratto. Come riporta il Corriere di Roma, dopo aver risolto la questione dei diritti tv e aver avuto la sentenza del Tribunale, Lotito può pensare liberamente alla questione tecnico.

Il clima più sereno a Formello potrebbe infatti riaprire i discorsi con l’allenatore che potrebbe dunque decidere di rimanere dopo un confronto con il presidente.