Inzaghi, per i bookmaker c’è anche la Juve nel futuro del tecnico

Simone Inzaghi continua a discutere il rinnovo con la Lazio, ma attenzione ad altre eventuali piste. L’approdo in bianconero è quotato 3.50

Simone Inzaghi è in trattativa con la Lazio per il rinnovo. L’accordo attuale è in scadenza a giugno prossimo, patron Lotito si è mosso con la prima offerta, per ora rifiutata dal tecnico. E i bookmaker si scatenano: nelle valutazioni di Stanleybet.it, quotata a 1,75 la conferma del tecnico al 31 luglio 2021. Difficile però ignorare il richiamo da Torino sponda Juve. L’allenatore era già finito nel mirino dei bianconeri per il post-Allegri e oggi il blitz dei bianconeri – supponendo un nuovo avvicendamento in panchina – è l’alternativa numero uno alla Lazio, a quota 3,50.

Più difficile immaginarlo a Milano, sponda Inter: la staffetta con Antonio Conte è al momento a un sostanzioso 10,00, addirittura alle spalle del Milan, che a 6,00 segue la Juve in tabellone. Le opzioni estere mettono sul piatto Siviglia, Valencia e Arsenal, tutte a 30,00, mentre a 50,00 spunta anche il Barcellona.