Rinnovo Inzaghi: prima proposta di Lotito rifiutata dal tecnico

Rimane ampia la distanza tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi per il rinnovo del tecnico biancoceleste. I dettagli

Partita aperta sul fronte rinnovo di Simone Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport c’è una trattativa in essere tra l’allenatore biancoceleste e Claudio Lotito.

Il numero uno del club avrebbe proposto un ingaggio alzato da 2 milioni più bonus a 2,3 con ricco bonus Champions in caso di nuova qualificazione. Per quanto concerne il prolungamento potrebbe essere di un anno, fino al 2022. Il tecnico piacentino ha rifiutato questa prima offerta, considerata ancora troppa bassa in proporzione al lavoro svolto in questi anni, con trofei conquistati e l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Inoltre Inzaghi si aspetta uno stipendio da top allenatore e una considerazione al pari dei grandi giocatori della squadra, ma Lotito, non è momentaneamente soddisfatto del crollo post lockdown e della partenza a rilento in questa stagione. Tutto, quindi, è rimandato. Nei prossimi giorni ci saranno contatti telefonici, ma per vedersi nuovamente i due dovranno attendere il 6 gennaio, giorno di Lazio-Fiorentina. La distanza resta, ma bisogna trovare un accordo per continuare insieme.