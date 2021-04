Inzaghi “presente” in Napoli Lazio: mini conferenza al break. Il retroscena

Inzaghi non ha fatto mancare la sua presenza in un momento così delicato: al termine del primo tempo ha parlato coi suoi ragazzi

La Lazio è ancora priva del suo condottiero Inzaghi. Eppure il mister non ha fatto mancare il suo apporto, durante la gara: al termine del primo tempo, infatti, ha tenuto una piccola conferenza per spiegare ai suoi cosa non stesse andando e cosa fosse da cambiare. Come ha rivelato mister Farris al termine del match.

Nonostante la tecnologia accorci le distanze, la speranza è quella di rivedere preso Simone in panchina.