Inzaghi cerca il record: battere lo Spezia per raggiungere due “mostri sacri”

Simone Inzaghi vuole battere lo Spezia per i 3 punti ma anche per un record che lo porterebbe a raggiungere 2 mostri sacri

La Lazio torna in campo e lo fa ripartendo dallo Spezia. La marcia dei biancocelesti riparte proprio dalla sfida contro i liguri, e nel mirino ci sono non solamente i 3 punti, ma anche un record per Simone Inzaghi.

Come spiega il Corriere dello Sport, se i biancocelesti vincessero, sarebbe l’ottava vittoria interna consecutiva in Serie A, una cosa al momento riuscita solo a Maestrelli nel 1973-1974 e a Eriksson nel 1998-1999.