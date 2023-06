Inzaghi: «La finale con il City è la più importante della mia carriera»

Inzaghi, il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa della finale di Champions contro il Manchester City

In occasione del media day ad appiano Gentile in vista della finale contro il City, Inzaghi ha rilasciato queste considerazioni e sensazioni sulla partita

PAROLE – Abbiamo lavorato tanto sul City, dalla sera dopo il derby di ritorno col Milan. Sto cominciando a pensare a quello che dovremo fare sabato. Percentuali? Non sono bravissimo. So che incontreremo la squadra al momento più forte al mondo. Sicuramente la gara più importante della mia carriera, ma anche per i giocatori, che hanno giocato al massimo delle semifinali. Ci ripaga degli sforzi di un percorso lungo con insidie. Di cosa ho paura? Parliamo di una partita di calcio, nulla. Grandissimo rispetto: Guardiola, continuo a dire, è l’allenatore migliore al mondo. Rispetto ma non paura e siamo orgogliosi di giocare questa finale