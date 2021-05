Inzaghi Inter, contratto firmato: manca solo l’annuncio ufficiale

È arrivata oggi la firma da parte di Simone Inzaghi sul contratto che lo legherà per i prossimi due anni all’Inter

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. Come riporta Gianluca Di Marzio, il tecnico piacentino ha firmato oggi il contratto che lo legherà per i prossimi due anni (con opzione per il terzo) al club nerazzurro.

A questo punto manca solamente l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter e poi Inzaghi sarà pronto a iniziare la sua avventura a Milano.