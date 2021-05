Inzaghi Inter, Barzaghi: «Il tecnico della Lazio può sostituire Conte»

Inzaghi Inter, il tecnico della Lazio è l’indiziato numero 1 a sedersi sulla panchina nerazzurra in caso di addio di Conte

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte sembrano prossime a dividersi. I nerazzurri, dopo aver conquistato lo Scudetto, sono pronti a vivere un ridimensionamento, che al tecnico salentino non va giù.

Tra i candidati a sostituirlo ci sarebbe Simone Inzaghi, come riportato dal giornalista Mediaset Marco Barzaghi in un tweet: «Arrivato Zhang in sede Inter dove ci sono già Marotta Ausilio Antonello. Simone Inzaghi sembra il favorito».